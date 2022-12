Trofeo Maestrelli, da Nicola ad Ausilio: i premiati della 37esima edizione

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La 37esima edizione del Trofeo Maestrelli, il premio che prende il nome dello storico tecnico della Lazio Tommaso Maestrelli, viene assegnato ai migliori allenatori della stagione in base a quanto fatto con le rispettive squadre. Come riporta la rassegna di Radiosei, a ricevere il riconoscimento sono stati l'allenatore della Salernitana, Nicola, il ds dell'Inter, Ausilio, il difensore dell'Empoli, Parisi, l'allenatore del Brescia, Clotet, e il tecnico del Brighton (in video dall'Inghilterra), De Zerbi. A Montecatini Terme sono stati premiati anche Antognoni per i quarant'anni della vittoria della Nazionale in Spagna, al fondatore di Radio Sportiva, Bessi (alla memoria), e ai giornalisti Benci, Ausilio, Vaciago e Biasin.