Var a chiamata e tempo di gioco di effettivo: arriva il parere dei tifosi

I maxi recuperi visti al Mondiale in Qatar hanno fatto storcere un po' il naso, ma adesso sembrano essere tornati prepotentemente in auge. D'altronde con tutte le innovazioni degli ultimi anni il calcio è cambiato profondamente. Dal Var, alle cinque sostituzioni passando per il fuorigioco semiautomatico, nulla è più come prima. Per questo come si evince dal report Football Fan Experience, il primo studio di Deloitte che monitora direttamente il sentiment dei tifosi rispetto all’andamento e ai trend del mondo del pallone, diversi appassionati sono propensi ad accogliere nuove proposte.

TEMPO DI GIOCO EFFETTIVO - Due sostenitori italiani su tre hanno espresso il proprio favore in merito al tempo effettivo di gioco visto che con l'aumento dei cambi e le perdite di tempo di qualche giocatore che pensa di essere furbo effettivamente la durata reale delle partite è calata in maniera eccessiva. Addirittura il 62% si è espresso a favore perché ritiene giusto allineare la durata delle patite all'effettivo minutaggio di gioco, così come succede in altre discipline, come ad esempio il basket. D'altronde i dati parlano chiaro. Nella stagione 2016/2017 l'ultima senza Var la durata effettiva dei match oscillavano intorno ad una media di 57'10''. Oggi invece si è abbassata a 54'02''.

VAR A CHIAMATA - Il 65% dei sostenitori chiamati in causa dal report di Deloitte ovvero 2 su 3 sono propensi ad accogliere un'altra grande novità di cui spesso si è parlato nel mondo del calcio, ovvero quella del Var a chiamata da parte dello staff tecnico della squadra potenzialmente danneggiata. Sotto questo punto di vista però i tecnici di Serie A hanno espresso pareri contrastanti. Dallo scetticismo di Gasperini, "ho già troppe cose da fare, non spetta a me chiamare un'ammonizione", all'apertura di Paolo Zanetti:"Ci potrebbe stare, magari con uno slot a testa per ciascun allenatore". Ad oggi il tutto resta nell'ambito delle ipotesi, chissà se non possano realmente concretizzarsi.