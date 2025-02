Venezia, Di Francesco si gioca tutto contro la Lazio: le ultime di formazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il Venezia non gioca male, è una squadra che esprime un buon calcio, ma che si perde in un fondamentale: la vittoria. Nelle ultime otto partite sono arrivati solo tre punti, derivanti tra l'altro da tre pareggi. Troppo poco per allontanarsi dalla zona retrocessione e i 5 punti di svantaggio rispetto all'Empoli diciassettesimo sono tanti, troppi, soprattutto se consideriamo che nel peggior momento dei toscani i lagunari sono riusciti a strappare un solo punto, perdendo tre partite delle ultime cinque e pareggiando le restanti, leggermente meglio della squadra di D'Aversa che di punto ne ha ottenuto uno solo, uscendo sconfitta in quattro occasioni.

LE MOSSE DI DI FRANCESCO - La posizione di Di Francesco è in bilico e per questo il tecnico ex Roma e Sassuolo è chiamato a fare la prestazione perfetta contro la Lazio nella giornata di domani, quando al Penzo davanti ai propri proverà a fare lo scherzetto a Baroni. Tutto partirà dalla formazione titolare. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, non ci saranno Sagrado, Svoboda e Stankovic, mentre Ellertsson dovrebbe avere la meglio su Zampano. Per il resto consueto 3-5-2 con un Duncan in più, dopo il ritorno del centrocampista dall'infortunio, e la certezza Oristanio che dovrebbe far coppia con uno tra Fila e Yeboah.