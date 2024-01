Vierchowod schiera la sua Top 11: presente un storico ex Lazio

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - Pietro Vierchowod ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek dove gli è stato chiesto di schierare la sua Top 11 dei sogni. L'ex difensore della Sampdoria ha scelto ex compagni ed ex avversari che ha incontrato sul rettangolo verde. Come modulo ha scelto il 4-2-4. In porta Pagliuca; in difesa da destra a sinistra Mannini, F. Baresi, Costacurta e Maldini; davanti alla difesa Cerezo e Deschamps; in attacco Mancini, Vialli, Van Basten e Del Piero. Come allenatore Arrigo Sacchi.

Come si può vedere da questo undici sono presenti ex compagni della Sampdoria ed ex avversari che hanno indossato le maglie di Milan, Juventus e Lazio. Nella formazione messa in campo da Vierchowod è presente l'ex numero dieci della Lazio Roberto Mancini. Il Mancio ha conquistato lo scudetto nel 1991 con la Sampdoria e nel 2000 con la Lazio riuscendo a vincere il titolo in due squadre che non fossero le tre grandi del Nord. Vierchowod l'ha descritto come un giocatore che voleva stare sempre al centro della manovra anche nelle situazioni più complicate dove la palla scottava. Grande fantasia e un carattere forte. L'ex difensore racconta come Mancini si arrabbiasse quando non riceveva il pallone, lo definisce un vincente nato.

