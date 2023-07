"Vincenzino" D'Amico, l'eroe biancoceleste che incantava col pallone

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Se ne va un altro eroe del 74'. Vincenzo D'amico è deceduto ieri a Roma e la notizia ha ovviamente fatto il giro di tutta Italia. Era ancora giovanissimo, aveva 68 anni, ma nello scorso maggio aveva annunciato con un post su Facebook di lottare contro un brutto male che alla fine se l'è portato via. La rassegna di Radiosei ricorda oggi le sue gesta e la sua meravigliosa personalità: 336 presenze e 49 gol con la maglia della sua Lazio, molto più di un calciatore, un uomo a cui i tifosi si erano subito affezionati al suo arrivo in biancoceleste. Li faceva divertire e impazzire con quel pallone tra i piedi, quando puntava l'avversario e metteva in atto una sorta di gioco di prestigio. Amato ovviamente dai compagni che lo chiamavano "Vincenzino", amato anche da chi a carriera terminata aveva visto in lui un ottimo opinionista, come l'amico fraterno Michele Plastino. Con tutta probabilità, D'Amico è stato il giocatore più sottovalutato del calcio italiano, una bomba esplosiva in campo che ha dovuto fare i conti anche con tanti infortuni. In tanti cercarono di portarlo via da Roma, ci riuscì solo il Torino. L'anno dopo tornò dalla sua Lazio, in Serie B. Il suo cuore non ha mai smesso di battere per quella maglia.