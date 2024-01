Vryzan su Mandas: "Può diventare un top. Lazio la sua prima scelta"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Protagonista inaspettato del derby è stato Christos Mandas. La parata su Belotti e la manata ad anticipare Pellegrini sono alcune immagini della stracittadina vinta dalla Lazio. Un doppio intervento che ha salvato il risultato e permesso ai biancocelesti di festeggiare. Zisis Vryzas gestisce insieme a Diego Tavano il portierino arrivato in estate dall'Ofi Creta e ha commentato la prestazione del suo assistito sulle pagine de Il Corriere dello Sport. Si pensava potesse tornare in prestito in Grecia, ma invece è rimasto a Roma e ha esordito nella gara più importante.

La partita di mercoledì è un premio al lavoro quotidiano del ragazzo. Vryzas ringrazia la squadra per averlo protetto, ma poi Christos ha risposto con una bella parata fatta in una partita non facile in cui debuttare. Secondo l'agente il futuro sorride a Mandas ed è convinto che farà parlare di sé. Ha scoperto che avrebbe giocato solo poche ore prima del match, ma lui era pronto. L'ex di Perugia e Fiorentina spiega che il portiere impara ogni giorno da Provedel con cui c'è un ottimo rapporto. La Lazio è diventata la sua prima scelta nonostante avesse tante offerte dall'estero, ma l'Italia e i biancocelesti hanno sbaragliato le altre opzioni. Ragazzo tranquillo, Vryzas ha raccontato che Christos vive da 3 anni con la fidanzata e abitano a pochi chilometri dal centro sportivo. Poi Vryzas chiude e dice: «C'è ancora tanto da fare, è consapevole, la testa è fondamentale. Christos, se resta concentrato, può diventare un top».