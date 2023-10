Zaccagni e Anderson, prima incontenibili ora altalenanti: i numeri di un anno fa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Ali intermittenti. Felipe e Zaccagni vanno e non vanno, giocano armati disarmati. Un anno fa, dopo nove partite, contavano già 4 gol in totale (uno per il brasiliano, 3 per l'ex Verona). Oggi in due ne hanno segnati due, uno a testa. Eppure tirano di più. Oggi si contano 17 tiri per Zac, 10 per Pipe. Un anno fa l'azzurro aveva tirato 13 volte, Felipe 9. Anderson è riuscito a mascherare il calo di reti sfornando 4 assist, Zaccagni neppure uno (l'anno scorso 3). Ad essere scesa, in particolare, è la percentuale realizzativa del classe '95 (6 contro 23%).

Sono altalenati, erano incontenibili. Sarri si augura di riuscire a ritrovarli entrambi al massimo della loro forma. D'altronde, riporta Corriere dello Sport, l'intermittenza condiziona gioco e fatturato d'attacco. Felipe gioca sempre, si spegne da una partita all'altra. A Rotterdam ha vissuto uno delle sue serate peggiori. Zaccagni ha superato l'infortunio subito contro l'Atalanta, col Feyenoord si è esibito meglio nel secondo tempo, ha preso campo e prodotto l'azione che ha portato al rigore conquistato da Castellanos. La Lazio l'anno scorso colpiva con le ali, due vere rampe di lancio sulle corsie d'attacco. Serve raggiungere il livello - e i numeri - dello scorso anno per riprendere il mano la stagione.

