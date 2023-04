Zaccagni e Kostic, destini incrociati e (benedetti) piani B

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Le loro storie sono legate molto più di quanto si pensi. Sì, perché Zaccagni è alla Lazio grazie a Kostic. Il serbo della Juve, nell'estate del 2021, fu a lungo corteggiato dai biancocelesti. Sarri aveva indicato in lui l'esterno sinistro perfetto per il suo 4-3-3. L'affare sfumò per una serie di incomprensioni con l'Eintracht e alla fine la Lazio optò per Zaccagni. Un piano B che, alla luce di quanto l'ex Verona sta combinando, si è rivelato quantomeno all'altezza del piano A. Questa sera, all'Olimpico, i due cercheranno di confermare quanto di buono stanno facendo nel corso della stagione. Per il laziale è la migliore di sempre. Lo certificano, riporta la rassegna stampa di Radiosei, soprattutto i gol. Ora vede da vicino quella doppia cifra che in carriera non ha mai neppure sfiorato. Entrambi sono giocatori in grado di cambiare il corso di una sfida. Uno scatto, un'invenzione, una giocata: proveranno a farlo anche questa sera in uno scontro diretto più caldo che mai.

