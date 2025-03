Zaccagni guida la Lazio: all'Olimpico col Torino per festeggiare due traguardi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sfruttare l'entusiasmo del ritorno in azzurro per essere di nuovo decisivo con la maglia della Lazio. Per inaugurare il rush finale della stagione, i biancocelesti non possono che aggrapparsi al proprio capitano, Mattia Zaccagni. Il numero 10 è chiamato a fare la differenza nelle 11 gare che restano tra Serie A ed Europa League, con la speranza che il numero possa aumentare tramite il percorso europeo. Le risposte dovranno arrivare in campo: quest'anno sono già state parecchie per confezionare la seconda doppia cifra in carriera, raggiunta a inizio marzo con la prima freccia scoccata a San Siro in una serata praticamente perfetta, conclusa con la vittoria al 98' col rigore di Pedro. Il conto dei gol recita 10 ma, riporta Il Messaggero, si è fermato proprio a quel 2-1 col Milan per un digiuno salito a 293 minuti nelle successive quattro gare giocate.

Un po' troppo per Mattia, che ha puntato il Torino per chiudere marzo come l'ha iniziato, godendosi due traguardi importanti. All'Olimpico lunedì sera raggiungerà le 200 presenze in Serie A. L'ideale sarebbe festeggiare con una delle sue perle. E se non dovesse arrivare il gol, un assist sarebbe comunque ben accetto. Al momento infatti è a quota 9 e con un altro "regalo" per i compagni spedirebbe in archivio la prima doppia-doppia cifra in carriera. Un exploit che a Formello non si vedeva dal 2021-22 con Milinkovic.

TORNA ALLA HOMEPAGE