Zaccagni - Italia, ecco cosa accadde a Coverciano: i motivi dei malumori di Mancini

Questa Italia ha bisogno di uno come Zaccagni. "Ci sono dei motivi se non lo chiamo" ha detto mister Mancini e questi motivi sarebbero da ritrovare in accadimenti passati. Un passo indietro, a quel giugno 2022 quando il numero 20 biancoceleste chiese allo stesso ct di lasciare il ritiro di Coverciano in cui si stava preparando il girone di Nations. Come ricorda la rassegna di Radiosei, il problema dell'esterno riguardava un’infiammazione al tendine rotuleo, con tanto di certificazione medica, ma comunque risolvibile con qualche giorno di ritiro al quartier generale azzurro. Ecco la scintilla che fece scoppiare il caso: Mancini e Oriali ci rimasero male, sia per il fatto che il laziale avrebbe comunque potuto partecipare alle 4 partite mancanti entro il 14 giugno 2022, magari rinunciando alle prime 2 e rendendosi disponibile per le altre 2 restanti contro Inghilterra e Germania, sia per i modi in cui il giocatore volle andar via.

L'obiettivo di Mancini è sempre stato quello di creare un gruppo coeso e con un forte attaccamento alla maglia, ma a fine settembre del 2022 non ebbe alcun tentennamento nell'ammettere che qualche giocatore lo aveva deluso. Zaccagni, Zaniolo e Kean erano i primi della lista. Dopo quell'episodio a Coverciano, Mattia si è votato pienamente alla Lazio, da Auronzo di Cadore al campionato. Tra lui e mister Mancini non ci fu più alcun contatto, forse per orgoglio, forse perché entrambi credono di essere nel giusto. La possibilità di vestire azzurro per Zac c'è ancora, ma va fatto qualche sforzo, per il bene dell'Italia.