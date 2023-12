Zazzaroni: "L'Inter sembrava la miglior Lazio di Inzaghi. Immobile..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio esce sconfitta dalla sfida con l’Inter sotto gli occhi amareggiati e delusi dell’Olimpico, lasciando andar via altri tre punti preziosi per la rincorsa all’Europa ora un po’ più lontana. Sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha espresso la sua opinione sul match e considerando la prestazione di entrambe ha affermato: “L’Inter sembrava la migliore Lazio di Simone”. Il direttore ha rivisto nella squadra di Inzaghi l’atteggiamento e le qualità che un tempo aveva la sua Lazio, “quella che spesso ti aspettava, ti lasciava giocare e poi ti seccava” con Immobile e Luis Alberto al top e gli ex Milinkovic e Caicedo. Passando poi ai biancocelesti ha ammesso di aver visto una “delle più decorose Lazio di Sarri”, ma impossibile non basarsi sugli errori: “Il primo lo classifico tra gli imperdonabili”.

