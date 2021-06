DIRETTA PRIMAVERA - Lazio - Ascoli 1-2, la riapre Franco

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 30ª giornata

Lazio - Ascoli 1-2 (48' Franzolini, 60' aut. Franco, 74' Franco rig.)

Mercoledì 16 giugno 2021, ore 15:00, Stadio ‘Mirko Fersini’, Formello

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-1-2): Pereira; Floriani Mussolini, D. Franco, Zaghini, Novella; Coulibaly, Bertini, Ferrante (67' Marino); Mancino (67' Castigliani), Tare (78' Cerbara), Shehu. A disp.: Peruzzi, Zappalà, T. Marino, L. Franco, Cesaroni, Ferro, A. Marino, Capotosti, Cerbara, Castigliani. All.: Alessandro Calori

ASCOLI: Raffaelli, Lisi, Gurini, Ceccarelli, Pulsoni, Alagna, Palazzino, Olivieri, D'Agostino, Franzolini, Intinacelli. A disp.: Maresca, D'Ainzara, Suliani, Rosolino, Luongo, Re, Colistra, Mangini, Riccardi, Markovic, Marucci. All.: Simone Seccardini

Arbitro: Gianluca Grasso (sez. di Ariano Irpino)

Assistenti: Maiorino – Croce

Ammoniti: Ferrante, Bertini (L)

Espulsi: ///

78' - Fuori Tare e dentro Cerbara nella Lazio.

74' - GOOOOOLLL!! La riapre la Lazio con il calcio di rigore perfetto di Franco.

73' - Fallo di mano in area sulla conclusione di Shehu. Calcio di rigore per la Lazio.

67' - Marino e Castigliani le mosse di Calori: fuori Mancino e Ferrante.

64' - Giallo per Bertini.

61' - Fuori Franzolini e dentro Colistra nell'Ascoli.

60' - Raddoppia l'Ascoli. Conclusione di Olivieri, Zaghini per intervenire calcia addosso a Franco e il pallone carambola in rete.

59' - La Lazio prova a cercare il pareggio ancora con Novella. Raffaelli è attento e blocca.

54' - L'Ascoli vicino al raddoppio, stavolta con Olivieri. Gabriel Pereira è bravo a deviare in angolo.

48' - Vantaggio Ascoli. D'Agostino mette il pallone in mezzo in area di rigore, Franzolini passa alle spalle di Floriani e insacca alle spalle di Pereira.

46' - Comincia il secondo tempo.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Finisce senza recupero il primo tempo.

45' - Punizione di Shehu che pesca Franco in area. Il colpo di testa finisce fuori.

44' - Lazio a un passo dal vantaggio. Tare trova Mancino in area che calcia e colpisce l'esterno della rete.

37' - L'Ascoli si difende e aspetta il momento giusto per ripartire veloce con Franzolini e Intinacelli.

34' - Tare pericoloso dalla distanza! La sua conclusione termina a un soffio dal palo.

27' - Ferrante è il primo ammonito della gara.

20' - Partita aperta con tante occasioni da una parte e dall'altra. Fra i più attivi Mancino.

15' - Novella prova a calciare dalla distanza, Raffaelli però è attento e respinge.

6' - Doppia parata di Pereira. Grande intervento con i piedi sulla conclusione di Franzolini.

3' - Subito Mancino pericoloso, che si costruisce una palla-gol importante ma non riesce a battere Raffaelli.

1' - Partiti, è la Lazio a dare il via al match.

PRIMO TEMPO - Ultima giornata del campionato Primavera 1. La Lazio penultima affronta l'Ascoli, fanalino di coda del campionato già matematicamente retrocesso. Una partita che non conterà nulla per la classifica, ma che sarà l'occasione per Alessandro Calori, nuovo tecnico biancoceleste, per approfondire la conoscenza dei ragazzi a sua disposizione e fare esperimenti in vista dei play-out salvezza che vedranno impegnati i capitolini contro una fra Torino e Bologna. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Lazio-Ascoli.