Lazio Primavera: contro il Monopoli non si può sbagliare

Oggi, alle 11:30 la Lazio Primavera sfida il Monopoli. I baby biancocelesti sono a caccia di una vittoria per staccare l'Ascoli, capolista insieme alla Lazio a quota 30. La squadra marchigiana è in vantaggio negli scontri diretti, i ragazzi di Sanderra dovranno fare almeno un punto in più da qui alla fine per chiudere in testa alla graduatoria. Come riporta la rassegna di Radiosei, la classifica è molto corta, ci sono almeno quattro squadre in corsa per la promozione diretta o un posto nei playoff: il Pescara è a -1, Spezia e Benevento a - 2, la Virtus Entella a -3. Ogni battuta d'arresto viene pagata a caro prezzo. Servirà massima concentrazione e se possibile evitare di sciupare occasioni ghiotte come contro l'Ascoli (rigore fallito sull'1-0).

Ultime di formazione. Aggregato Bertini, in difesa squalificato Ruggieri. Prima convocazione per Maliszewski, portiere polacco, classe 2004 arrivato dal Parma. Toccherà aspettare per Diego Gonzalez, innesto a sorpresa del 31 gennaio: attualmente è impegnato nel Sudamericano Under 20 in Colombia con il suo Paraguay.

