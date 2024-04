Lazio Primavera, pareggio e sorpasso: battuta la Sampdoria per 2-1

Vittoria di cuore della Lazio Primavera che batte in casa la Sampdoria per 2-1. I blucerchiati arrivano a Formello col coltello tra i denti, determinati a macinare punti per agguantare la salvezza. Sono infatti i genovesi ad andare in vantaggio al Fersini: doccia fredda per i ragazzi di Sanderra che al 27' festeggiano grazie al gol di Leonardi. I biancocelesti recriminano un rigore non concesso e apparentemente solare, per l'arbitro non c'è nulla. I padroni di casa si rimboccano le maniche e riportano il risultato sul pari prima con Sardo al 39' e poi con Sulejmani al 73'.

Con questa vittoria la Lazio si porta quarta in classifica a 47 punti, mentre la Samp resta quartultima a 25. Nella prossima giornata i biancocelesti voleranno in casa del Cagliari.