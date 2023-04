PRIMAVERA - Cinquina Lazio, ma Sanderra non è sazio: "Regaliamo gol agli avversari"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della sfida tra la sua Lazio e il Pescara, mister Sanderra ha analizzato la vittoria: “Si sono fatte buone cose. Non voglio fare il perfezionista, ma stiamo regalando gol che non dovremmo regalare, e non è la prima volta. Senza tirare in porta, prendiamo gol. I ragazzi devono imparare che quando si fa un errore bisogna reagire e lavorarci. La squadra ha sviluppato tanto gioco, tante palle gol ed è riuscita anche a finalizzarle. Sta diventando una situazione cronica. Ci sono volte in cui ti va bene, altre in cui l’avversario ti punisce. L’errore ripetuto diventa un difetto. Non mi piace l’atteggiamento post di questi errori, non si può pensare possano passare in carovana. Sono cose importanti che vanno analizzate”.

“La squadra ha qualità, lo testimoniano i tanti gol fatti. Dobbiamo essere bravi a rimanere compatti, in alcuni momenti per andare a pressare troppo alto abbiamo lasciato un po’ di campo al centro. Davanti sono tutti giocatori bravi, avevamo Sana in panchina, anche Napolitano. Stanno immettendo nel loro bagaglio anche la fase difensiva. Devono farla tutti bene, se qualcuno molla vengono lasciati degli spazi. Gli attaccanti della Lazio ripiegano, fanno coperture eccezionali. Perché non prenderne esempio?”.

“Gonzalez ci ha messo un po’ perché probabilmente non era abituato a questi ritmi d'allenamento, ha qualità, ma è anche un fuoriquota, è normale che faccia queste cose. Crespi ha tanti margini di miglioramento, Balde non può andare sempre a sprazzi. Se si sacrificano rendono la squadra più solida. Il vincente è sempre affamato, e va un po’ contro natura. Pasqua serena? Assolutamente sì, i ragazzi lo meritano, stanno facendo un gran bel percorso, dobbiamo completare l’opera. Partita difficile, sul campo di una squadra battagliera. Testa bassa, abbiamo fatto tanto ed è il momento di valorizzarla. Lazio sulla strada giusta? Quando si crea abnegazione, determinazione, per nessun motivo al modo dobbiamo farcela togliere dalle mani. Carattere umile e vincente”.

"Non guardiamo mai troppo l’avversario, siamo gli artefici del bene o del male delle partite. Con l’ultima (Ternana, ndr) ci deve essere consapevolezza, ma i ragazzi lo sanno. Non sono molto preoccupato di questo”.

