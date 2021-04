PRIMAVERA - Lazio, anche Transfermarkt celebra Raul Moro - FOTO

Ha trascinato la Lazio Primavera di mister Menichini in finale di Coppa Italia grazie alla sua doppietta che ha chiuso la gara con il Verona ai supplementari. Questa è certamente la stagione della consacrazione di Raul Moro vero e proprio gioiello biancoceleste. All'indomani del match anche Transfermarkt lo celebra: "Una doppietta, l'ennesima in stagione, per trascinare la Lazio in finale di Coppa Italia Primavera . Raúl Moro si conferma il pezzo pregiato dell'U19 biancoceleste", questa la presentazione della scheda tecnica dello spagnolo: 18 anni, 14 gare in Primavera, 14 gol.

