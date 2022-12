PRIMAVERA - Lazio, contro la Ternana si cerca la quarta vittoria di fila

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi, la Lazio Primavera cerca la quarta vittoria consecutiva contro la Ternana: gara in programma alle 14:30 al Fersini. Se sulla carta potrebbe sembrare semplice (la squadra umbra si trova in fondo alla classifica), l'attenzione deve comunque essere massima, evitando errori già commessi in passato che hanno portato ko inattesi. Come riporta la rassegna di Radiosei, mister Sanderra, nelle ultime tre gare di campionato, ha preteso la massima concentrazione per proseguire la rincorsa verso le posizioni di testa. Le distanze dalla vetta si sono ulteriormente ridotte lo scorso weekend, permettendo ai biancocelesti di presentarsi al match odierno da quinti in classifica (con 16 punti come Ascoli e Cosenza), ma con soltanto due lunghezze di ritardo dalla capolista Benevento. Nel mezzo, a quota 17 punti, ci sono Virtus Entella, Pisa, Viterberse: tutte insieme sono in lizza per il primo posto, che garantirebbe la promozione diretta.

FORMAZIONE - Tra i convocati di Sanderra tornano Troise e Milani. Ieri, il primo si è allenato agli ordini di Sarri con la prima squadra, insieme a Coulibaly, che, però, sarà fuori dalla lista anti-Ternana. Al suo posto verrà confermata la presenza di Bertini, ex capitano e fuoriquota classe 2002, sceso in campo anche una settimana fa nella trasferta di Pescata (vinta per 0-2). Restano ancora out Magro, Ruggeri, e Marino.

