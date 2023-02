PRIMAVERA - Lazio, Enrico Lotito: "Ottima prestazione, ora non fermiamoci!"

© foto di Foto: sslazio.it

Una vittoria bella e importante quella maturata dalla Lazio Primavera che in casa si è imposta per 4-0 sulla Reggina con i gol di Di Tommaso, Crespi e la doppietta di Sana Fernandes. Al termine del match il Direttore Generale del Settore Giovanile maschile e della Lazio Women Enrico Lotito è intervenuto ai microfoni di Lazio Style: "Con la vittoria di oggi abbiamo dato continuità alle ultime prestazioni. La squadra ha giocato una grande partita e un ottimo calcio, però dobbiamo continuare così perché sappiamo che questo campionato è molto difficile, quindi è fondamentale usare sempre la testa senza mollare mai. Tutti hanno dato il contributo, a partire dalla Società, per aiutare la squadra a raggiungere il primo posto dopo un inizio di stagione difficile. La stagione è ancora lunga e ci sono tanti punti a disposizione, per questo non dobbiamo fermarci".