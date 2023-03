Primavera, Lazio: "Insidie dietro l'angolo. Non dobbiamo sentirci sicuri"

Fonte: S.S.Lazio

Al termine della vittoriosa gara esterna di Benevento, mister Stefano Sanderra è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky.

"Il risultato è importante, mentalmente dobbiamo ancora crescere: a volte ci sentiamo troppo sicuri. Abbiamo incassato un gol che non dovevamo subire, il reparto doveva lavorare meglio. Nella nostra testa dobbiamo rimanere sempre attenti, non deve essere un colpo subito a innescare una reazione. Le insidie sono dietro l'angolo, dobbiamo rimanere sul pezzo. Non dobbiamo sentirci sicuri, c'è ancora molto da giocare.

Coulibaly riesce a darci razionalità, non le giuste distanze riesce a nascondere un po' di gap dal punto di vista fisico, Bertini ha qualità, se cresce nella fase di non possesso può diventare un calciatore importante; Di Tommaso garantisce gamba in mediana. Napolitano è un ragazzo intelligente, è questo che fa la differenza. Siamo di poche parole, non ci esaltiamo così come nelle sconfitte non ci siamo abbattuti. I ragazzi devono migliorare: stare in vetta fa piacere ma principalmente mi interessa la crescita dei miei calciatori. Abbiamo frecce importanti nel nostro arco, nel reparto offensivo abbiamo qualità".