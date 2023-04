Primavera Lazio, obiettivo battere il Pescara per tenersi stretta la vetta

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Non sarà un pareggio contro il Crotone a buttare a terra il morale della Primavera della Lazio che fin qui ha disputato un ottimo campionato, evidenziato anche dalla posizione occupata dai giovani biancocelesti. Primo posto a +6 dall'Ascoli e obiettivo promozione in Primavera 1 sempre più vicino. Per proseguire la cavalcata la squadra di Sanderra dovrà dare tutta sé stessa nel match di sabato contro il Pescara: si gioca alle 15.30 al campo Mirko Fersini nel Centro Sportivo di Formello. Assente Romano Floriani Mussolini per squalifica. La sfida sarà visibile su Lazio Style Channel (canale 233 di Sky).