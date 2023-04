Primavera, squalifica pesantissima in difesa per la sfida contro la Viterbese

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Attraverso il comunicato ufficiale n.134 la Lega di Serie B ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo relative all'undicesima giornata del Campionato di Primavera 2. Per la sfida contro la Viterbese, la squadra di Sanderra dovrà fare a meno di Fabio Ruggeri squalificato. Una squalifica pesantissima sia in termini di qualità in campo, sia per la leadership che il difensore ricopre grazie all'esperienza accumulata.