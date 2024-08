Milan, operazione riuscita per Florenzi: i tempi di recupero

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovo, lungo, stop per Alessandro Florenzi che nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. A dare la notizia del buon esito dell'operazione è stato proprio il Milan con un comunicato ufficiale: "Alessandro Florenzi è stato oggi operato in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione del menisco laterale del ginocchio destro. L'intervento, eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni presso l'Ospedale Galeazzi S. Ambrogio di Milano, è perfettamente riuscito. Dopo qualche giorno di convalescenza Alessandro inizierà da subito la riabilitazione", si legge nella nota. Il giocatore sarà costretto ai box per circa sei mesi.