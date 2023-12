FORMELLO - Lazio, aggiornamenti su Pellegrini. E Romagnoli…

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Nessuna lesione per Pellegrini. Sospiro di sollievo in casa Lazio, l’infortunio del terzino non è grave. Non saranno necessari accertamenti strumentali: scongiurato lo stiramento, si è trattato di un “semplice” indurimento del muscolo. L’ex Juventus era stato sostituito nel secondo tempo con il Frosinone a causa di un problema al polpaccio destro. In difesa, a livello di infermeria, ancora sotto osservazione Romagnoli, ieri in gruppo alla ripresa degli allenamenti. Nei prossimi giorni si valuterà se reinserirlo tra i convocati per Udine. Indisponibili Luis Alberto e Immobile, ne avranno per circa un mese. A Formello gli allenamenti riprenderanno il pomeriggio del 2 gennaio (ore 15).

Pubblicato il 31/12 alle 6:00