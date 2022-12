FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Patric differenziato, manca un centrocampista

Pubblicato alle ore 12.45

AGGIORNAMENTO ORE 16.45 - Si chiude anche la seduta pomeridiana. Riscaldamento, esercitazioni sulla rapidità, poi il lavoro tattico. A cui non partecipa Patric: per lui seduta a parte, aumenterà i ritmi e i carichi gradualmente. Tutti gli altri in gruppo dall’inizio alla fine, prove 11 contro 11 comprese. Immobile e Felipe Anderson a guidare i due attacchi, Cancellieri insieme al brasiliano ma sulla fascia destra nel suo ruolo naturale. Di nuovo aggregati i Primavera Bertini e Coulibaly, così come Fares, che ha risolto l’infortunio al ginocchio destro (lesione crociato) rimediato un anno fa al Torino.

FORMELLO - Il primo vero allenamento dopo le due giornate dedicate ai test atletici e cardiopolmonari. Doppia seduta programmata da Sarri, il discorso si ripeterà domani, per domenica invece è prevista una singola sgambata. Stamattina confermata la presenza in gruppo dei calciatori acciaccati prima della sosta di novembre: Immobile, Lazzari, Patric e Zaccagni. Tutti sul campo coi compagni, gradualmente verranno aumentati i carichi di lavoro, vanno comunque considerati tutti recuperati. Gli unici assenti sono i due laziali al Mondiale (Milinkovic e Vecino, impegnati oggi) e Marcos Antonio (febbricitante). Per il resto c’è l’intera rosa a disposizione. Aggregati anche i baby Renzetti, Coulibaly e Troise. Il bis nel pomeriggio alle 15.

