FORMELLO - Lazio, ecco la ripresa: Sarri studia la settimana di lavoro

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Due giorni di riposo: il primo consumato ieri, il secondo previsto per ieri. La ripresa è fissata per oggi alle 15, Sarri durante la sosta cercherà di gestire la rosa e recuperare più infortunati possibili. Ai box c'è Zaccagni e ci è finito anche Vecino per colpa di quei 10 minuti contati nel derby. L'esterno è alle prese con una distorsione al collaterale del ginocchio destro, il suo rientro a Salerno non è scontato.

L'uruguaiano non ha risposto alla convocazione della Nazionale per un problema muscolare al gluteo. Un suo rientro veloce aiuterebbe la Lazio all'inizio del prossimo tour de force (contro la Salernitana sarà squalificato Luis Alberto), poi ci sarà il Celtic in Champions. Casale ha recuperato dalla lesione all'adduttore (domenica era in panchina), in difesa è tornata l'abbondanza.

L'altro acciaccato è Marusic, in campo con la Roma a denti stretti per l'infortunio alla caviglia rimediato a Bologna. Anche il terzino è rimasto a Formello durante la pausa, non dovrà sforzarsi ulteriormente con il Montenegro. Gli allenamenti riprenderanno domani, la settimana di lavoro sarà breve: per venerdì è prevista una doppia seduta, poi Sarri concederà sabato e domenica liberi alla squadra.