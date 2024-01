FORMELLO - Lazio, Gila cerca la conferma: almeno due dubbi per Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tre assenze certificate, gli squalificati Immobile e Zaccagni (gestito per l'intera settimana), più l'infortunato Patric, in bilico anche per la trasferta di Bergamo. I dubbi di Sarri nascono soprattutto dall'assenza dello spagnolo al centro della difesa: ballottaggio aperto tra Gila (in vantaggio) e Casale per il posto accanto a Romagnoli. Sulle fasce l'altro punto interrogativo del reparto arretrato: Marusic titolare e poi uno tra Pellegrini e Lazzari, con il montenegrino pronto a slittare a seconda della decisione del tecnico.

A centrocampo spera nel rilancio Luis Alberto, deve contendersi la maglia con Vecino, schierato dall'inizio nella semifinale di Supercoppa con l'Inter. Rovella in pole su Cataldi in regia, l'ex Monza ha riposato soltanto nella seduta di mercoledì pomeriggio (la seconda della giornata). Semplice gestione. In attacco la notizia positiva, al netto degli stop imposti dal giudice sportivo, è il recupero di Castellanos, finito ko nel derby di Coppa Italia per una lesione all'adduttore sinistro.

Il Taty, salvo sorprese, sarà scortato sulle fasce da Isaksen a destra e Felipe Anderson a sinistra. Anche oggi pomeriggio il brasiliano si è mosso da quella parte, un'altra indicazione sulle intenzioni di Sarri in vista dello scontro diretto con il Napoli.

