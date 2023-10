FORMELLO - Lazio, la ripresa e il programma particolare: sotto con la Fiorentina

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Seduta di ripresa a Formello, il riposo è previsto per domani. In campo, di rientro dall’Olanda, si vedono comunque soltanto le riserve di Rotterdam. Hysaj e Rovella, sostituiti già all’intervallo, sono gli unici titolari di ieri a lavorare tecnicamente con il resto della rosa. Per tutti gli altri scarico in palestra. La sfida con la Fiorentina verrà preparata a cominciare da sabato. Due allenamenti, compresa la rifinitura di domenica, per reagire in Serie A alla batosta di Champions.

Le riflessioni sulla formazione scatteranno tra 48 ore. Il primo dubbio, enorme, è al centro del tridente tra Immobile e Castellanos. Ai lati sembrano in vantaggio Felipe Anderson e Zaccagni. Le valutazioni a centrocampo sono allargate e possono essere condizionate dalle ultime gare: Sarri in campionato si è affidato a Guendouzi, Rovella e Luis Alberto, potrebbe confermare il terzetto oppure puntare su altre opzioni.

Scalpitano Cataldi e Kamada, “rimpianto” del tecnico nelle interviste post-gara. In difesa i ragionamenti coinvolgono la coppia centrale e i terzini. Patric dovrebbe vincere il ballottaggio con Casale, sulle fasce Lazzari può prendere il posto di Hysaj come accaduto a Reggio Emilia. Sono importanti le scelte sui calciatori, conta ancora di più il modo in cui si scende il campo.

