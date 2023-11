FORMELLO - Lazio, la vigilia: Luis Alberto c'è, un attaccante viene gestito

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - E derby sia: Zaccagni out per l’infortunio al ginocchio destro (almeno due settimane di stop), Luis Alberto coi compagni e recuperato. Sono le indicazioni che arrivano dalla rifinitura, seguita da bordo campo dal presidente Lotito insieme al diesse Fabiani. Sarri deve rinunciare a un pezzo offensivo, Pedro è pronto a prendere il posto dell’ex Verona sulla sinistra. Al centro toccherà a Immobile, a destra come al solito Felipe Anderson, gestito per l’intera seduta (si è alternato con Kamenovic durante le prove, poi ha saltato la partitella conclusiva). Anche lui non è al meglio.

A centrocampo il sorriso è per il recupero di Luis Alberto, uscito affaticato dall’ultimo match di Champions (flessore destro). Ieri lo spagnolo ha lavorato a parte, si è riunito ai compagni alla vigilia, il suo impiego non sembra in dubbio. Rovella (regia) e Guendouzi (mezzala destra) completeranno il terzetto in mediana. In difesa ok Casale e Marusic, fuori contro il Feyenoord per il duro colpo rimediato alla caviglia nella trasferta di Bologna. Il centrale dovrebbe andare in panchina, rimane in vantaggio la coppia Patric-Romagnoli. La scelta comunque non è scontata. Il montenegrino, invece, punta a riprendersi la maglia a sinistra con Lazzari dalla parte opposta, Hysaj permettendo. Tra i convocati troverà spazio Saná Fernandes, esterno classe 2006 della Primavera di Sanderra.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Casale, Pellegrini, Vecino, Kamada, Cataldi, Isaksen, Castellanos, Saná Fernandes. All.: Sarri.