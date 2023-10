FORMELLO - Lazio, Luis Alberto rifiata: la gestione di Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Gestione della rosa e tanti giovani della Primavera aggregati. Sarri non sforza i calciatori acciaccati o affaticati, il primo di questi è Luis Alberto, previsto coi compagni per l'inizio della prossima settimana. Nessun dubbio sulla sua presenza per il Sassuolo, ma lo spagnolo sfrutterà la sosta per lavorare a parte. È stato tra i più utilizzati durante questa prima parte di stagione. In infermeria c'è Immobile, fermo per l'ematoma al flessore rimediato prima della sfida con l'Atalanta: gli esami non hanno evidenziato la lesione muscolare, Ciro potrebbe riaggregarsi a ridosso della trasferta di Reggio Emilia, poi scatteranno le valutazioni su un suo impiego alla ripartenza.

Zaccagni va, Provedel resta

Zaccagni raggiungerà in giornata la Nazionale di Spalletti. Aveva riportato un fastidio alla caviglia domenica, si è aggiunto in extremis agli Azzurri per rispondere presente alle prossime due partite di qualificazione agli Europei contro Malta e Inghilterra. Provedel, al contrario, è stato depennato dalla lista e rimarrà a Formello per il colpo all'anca. Stamattina sono stati aggiunti al gruppo diversi baby di Sanderra: Renzetti, Ruggeri, Di Tommaso, Gonzalez, Napolitano e D’Agostini. Per domani è prevista una doppia seduta, poi Sarri concederà alla rosa sabato e domenica liberi.

Pubblicato il 12/10/2023