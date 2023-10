FORMELLO - Lazio, più Taty che Ciro: Sarri riflette sulle scelte

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Casale è l’unico indisponibile, ne avrà per circa un mese vista la lesione all’adduttore rimediata in Champions. Ci sarà Patric in coppia con Romagnoli, su questo non c’è dubbio. Tutti gli altri sono ballottaggi aperti che Sarri dovrà definire nel giro di 24 ore. Carte mischiate durante le prove della rifinitura. Partendo dall’attacco: Castellanos è in vantaggio su Immobile, dovrebbe esserci l’argentino tra Felipe Anderson e Zaccagni, in pole sulla candidatura di Pedro. Prevista la staffetta tra il Taty e il capitano, in cerca della forma migliore e per questo probabilmente sganciato dalla panchina.

A centrocampo Luis Alberto sul centrosinistra, almeno su questo non dovrebbe piovere. Per le altre due maglie è una corsa aperta: Rovella e Cataldi si giocano il posto in regia, potrebbe pure spuntarla il ragazzo cresciuto nel vivaio di casa. Le riflessioni sono in corso così come per la posizione da mezzala destra. Se la contendono Guendouzi e Kamada, per la sfida con la Fiorentina sembra leggermente più staccato Vecino.

In difesa Patric-Romagnoli al centro, sulle fasce Lazzari prova a spuntarla come successo sabato scorso contro il Sassuolo. Sarri potrebbe riproporre in blocco la difesa vista a Reggio Emilia con Marusic sulla fascia sinistra. Anche Pellegrini e Hysaj sperano comunque in una chance.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Vecino, Pedro, Isaksen, Immobile. All.: Sarri.

Pubblicato il 29-10 alle 18:00