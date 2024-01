FORMELLO - Lazio, ripresa puntando il Lecce: le valutazioni in attacco

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Occhio all’attacco, c’è un rischio forfait in più: Castellanos in dubbio, verrà valutato domani, è alle prese con un problema muscolare all’adduttore. Ha sentito tirare a inizio derby, ci ha giocato su a denti stretti, Sarri spera di non perderlo per la partita con il Lecce, l’ultima prima della spedizione Supercoppa. La presenza del Taty è in bilico, si capirà nelle prossime 24-48 ore se sarà convocato, in caso di forfait toccherebbe a Felipe Anderson muoversi da falso nueve. Immobile proverà sabato il rientro, punta a entrare nella lista dei disponibili, la titolarità sarebbe prematura. Non preoccupano gli altri acciaccati, la rosa domani osserverà una giornata di riposo. Rimane sotto valutazione Provedel, ancora febbricitante.

