FORMELLO - Lazio, ripresa senza Immobile. Anche il Mago si gestisce

FORMELLO - Ripresa dopo i due giorni di ripresa concessi. Sarri ha ritrovato il gruppo oggi pomeriggio e ha cominciato a programmare la settimana corta di lavoro: la squadra si allenerà nel centro sportivo domani mattina, mentre per venerdì è stata fissata una doppia sgambata. A quel punto il weekend libero precederà l'inizio della preparazione alla trasferta di Reggio Emilia, in attesa che rientrino i tre nazionali convocati, Marusic, Hysaj e Vecino. L'uruguaiano sarà l'ultimo a rientrare nella Capitale. Oggi pomeriggio, come era lecito aspettarsi, sono rimasti a riposo i calciatori acciaccati: Luis Alberto, oltre a Immobile, Provedel (colpo all'anca) e Zaccagni (fastidio alla caviglia). Dovrebbero essere gestiti almeno fino a lunedì.

Gestione delle condizioni:

Il capitano ha saltato la partita con l'Atalanta a causa di un problema al flessore, gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma un "semplice" ematoma. I tempi di recupero non sono lunghi, Ciro ci proverà già per la sfida con il Sassuolo. Non preoccupano le altre condizioni. Per rimpolpare il gruppo sono stati promossi tanti giovani della Primavera di Sanderra: Renzetti, Bedini, Di Tommaso, Gonzalez, Napolitano e D’Agostini.

Pubblicato l'11/10