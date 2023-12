FORMELLO - Lazio, Romagnoli e Isaksen confermano il rientro: i dubbi di Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Confermati i rientri. Tutti in gruppo per Sarri: Romagnoli e Isaksen hanno svolto anche la seduta odierna con la rosa, partecipando anche alle prove tattiche. Oggi pomeriggio è andato in scena il primo vero allenamento anti-Empoli, la trasferta al Castellani sarà l'ultima gara prima di Natale. C'è un solo indisponibile e non è un problema di infermeria: Lazzari è stato squalificato per due giornate e ha già concluso il suo 2023.

Un'assenza che potrebbe spingere il tecnico a concedere una chance dall'inizio a Pellegrini, l'altro terzino "offensivo" e quindi poco associabile per caratteristiche all'ex Spal (Sarri cit.). Il ballottaggio stavolta sembra più a destra tra Marusic e Hysaj. La notizia positiva è al centro con il recupero di Romagnoli, che si era fermato prima della partita con la Salernitana per una lesione al polpaccio. Tornerà tra i convocati, da domani proseguiranno le valutazioni sulla sua titolarità. In caso di garanzie fisiche potrebbe giocare in coppia con Patric o Casale.

A centrocampo Guendouzi, Rovella e con ogni probabilità Luis Alberto, utilizzato dalla panchina con l'Inter. Davanti favorito il tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Isaksen andrà in panchina, aveva rimediato il problema al retto femorale in Coppa Italia con il Genoa, proprio quando aveva ingranato la marcia giusta. Sarri avrà comunque un'arma in più a match in corso.

