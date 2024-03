FORMELLO - Lazio, scarico immediato: Sarri concede un giorno alla rosa

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - L'allenamento appena tornata dalla Germania. La Lazio ha effettuato oggi pomeriggio la seduta di scarico a Formello, in campo si sono visti soltanto i calciatori non utilizzati contro il Bayern dal primo minuto. La preparazione alla prossima partita scatterà venerdì alle 15, Sarri per domani ha concesso una giornata di riposo alla rosa.

Il tecnico, lunedì, non avrà a disposizione gli squalificati Marusic, Pellegrini e Guendouzi (i tre espulsi contro il Milan) e probabilmente nemmeno Rovella e Patric, i due infortunati e non convocati per il ritorno di Champions con i tedeschi. Scelte più che condizionate dal giudice sportivo e dai problemi fisici. Sono rimasti due terzini, giocheranno Lazzari a destra e Hysaj a sinistra. Al centro la coppia Gila-Romagnoli.

A centrocampo Cataldi in vantaggio per la regia con Vecino e Luis Alberto ai suoi lati, a meno che Sarri non decida di concedere una chance dall'inizio a Kamada. Davanti ballottaggio Immobile-Castellanos, sulle fasce il dubbio invece è tra Isaksen e Zaccagni.

