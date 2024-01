RIAD - Lazio, Isaksen o Immobile? Spavento Rovella, tutti i dubbi di Sarri

Fonte: Dal nostro inviato a Riad, Carlo Roscito -Lalaziosiamonoi.it

RIAD - Scelte delicate, la Lazo fa i conti con l'infermeria e le caratteristiche dell'Inter. Sarri riflette in primis sull'attacco: meglio puntare di nuovo su Isaksen, deludente con il Lecce, o rilanciare Immobile dal primo minuto, nonostante sia lontano dal top della forma? Sembra in leggero vantaggio il danese, con Felipe Anderson pronto, quindi, alla seconda di fila da falso nueve. Ciro domenica era in panchina con soli 20 minuti nelle gambe. Zaccagni ha continuato a gestirsi, ma la maglia a sinistra sarà la sua come già successo contro Roma e Lecce. L'unico ai box è Castellanos, fermato da una lesione muscolare in Coppa Italia. Ha ripreso a lavorare in modo differenziato, è complicatissimo anche vederlo in panchina per l'eventuale finale di Supercoppa. Più semplice rivederlo tra i convocati per il prossimo match di campionato con il Napoli.

Occhio al centrocampo, dove Guendouzi sembra l'unico certo dell'utilizzo alla vigilia. Rovella favorito in regia su Cataldi, Luis Alberto e Vecino si contendono l'ultimo posto in mediana. Il Mago spesso è partito dalla panchina contro i nerazzurri, è un duello apertissimo, le riflessioni accompagneranno l'avvicinamento al fischi d'inizio. In difesa occhio a Patric, alle prese con i dolori alla spalla per il colpo subìto domenica scorsa. Lo spagnolo dovrebbe comunque stringere i denti e affiancare Romagnoli. In caso contrario toccherà a Gila. Sulle fasce uno tra Lazzari e Pellegrini, Marusic aspetta di sapere su quale corsia dovrà muoversi. Dipenderà dalla decisione di Sarri.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Mandas, Sepe, Hysaj, Casale, Gila, Pellegrini, Vecino, Cataldi, Kamada, Immobile, Pedro, Saná Fernandes. All.: Sarri.