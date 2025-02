Calciomercato, il Milan pensa a Tavares: ecco la posizione della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

La storia d'amore tra Theo Hernandez e il Milan potrebbe essere giunta al capolinea e le parti stanno vagliando una separazione estiva dopo un calo delle prestazioni del francese. È così che i rossoneri si stanno iniziando a guardare intorno per individuare papabili sostituti nel ruolo di terzino sinistro. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport tra i nomi considerati c'è anche quello del biancoceleste Nuno Tavares; il portoghese, a meno di ribaltoni, verrà riscattato in estate dalla Lazio. Le aquile però vorrebbero evitare di cederlo dopo una sola stagione con questi colori e dunque per il Milan sarà difficile più avanti intavolare una trattativa di successo con la Lazio.