Calciomercato Lazio | Cancellieri nel mirino di un altro club: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri è uno dei calciatori in uscita dalla Lazio. Nonostante la società e l'allenatore credano molto nell'ex Verona, entrambe si sono rese conto che il calciatore ha bisogno di giocare. Il numero 11 ha bisogno di una realtà diversa, con meno pressioni, che gli permetta di aumentare il bagaglio di esperienze e anche il minutaggio. L'esterno è sul taccuino di Salernitana, Torino e Sassuolo (con cui si stanno portando avanti più trattative oltre a quella di Berardi) che spingono per averlo. Nelle ultime ore, come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, anche il Bologna ha sondato il terreno per la punta dell'Under21.

Calciomercato Lazio, Cancellieri in uscita: la scelta della società

Il club emiliano sta valutando vari profili per far fronte alla partenza di Orsolini, in scadenza nel 2024 e nel mirino di molti club. Cancellieri è uno dei nomi monitorati che potrebbe fare al caso di Thiago Motta. La Lazio, però, come vi abbiamo raccontato non intende privarsi in questi giorni di Matteo. La società biancoceleste vuole aspettare l'Europeo Under21 dove spera che il calciatore possa mettersi in luce con la maglia azzurra. Dopo la fine dell'avventura con la Nazionale, la società biancoceleste tirerà le somme e sceglierà la soluzione migliore per lei e per il ragazzo. Non è escluso che Cancellieri possa finire in qualche operazione allargata come parziale contropartita.