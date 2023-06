Calciomercato Lazio | Dalla Germania, si tratta per Gedson Fernandes: distanza di pochi milioni

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Continuano le voci riguardanti l'interessamento della Lazio per il centrocamposta del Besiktas Gedson Fernandes, apprezzatissimo da Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dal sito tedesco Gazetefutbol.de Lotito sarebbe disposto a pagare 15 milioni di euro per portare a Formello il portoghese. Tuttavia, il consiglio di amministrazione del Besiktas non ha intenzione di prendere in considerazione offerte inferiori ai 20 milioni di euro, soprattutto perché l'ex club di Fernandes, il Benfica, ha una partecipazione del 50% in una eventuale rivendita.