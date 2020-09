Calciomercato Lazio, Kim Min Jae è più vicino: il Beijing compra il sostituto

Dopo l'arrivo di Muriqi e quello di Fares (è questione di ore per l'algerino), la Lazio può ora concentrarsi sul difensore centrale: tassello fondamentale per il mercato biancoceleste. Sono diversi i nomi accostati in questi giorni alla formazione di Inzaghi, che ora deve fare anche i conti con gli infortuni di Luiz Felipe e di Vavro.

All'inizio del campionato manca poco e la Lazio non vuole farsi trovare impreparata, serve un centrale di difesa. Il nome giusto può essere quello di Kim Min Jae, pupillo del ds Tare che al momento rappresenta una delle piste più concrete. Ad accreditare questa ipotesi si aggiunge l'ultima operazione del Beijing Guoan (squadra che detiene il cartellino del coreano) che ha appena acquistato il difensore Sunjic dalla Dinamo Mosca.

Indizio inequivocabile, anche perché in Cina le società possono tesserare solo cinque stranieri e il Beijing ha già raggiunto il limite massimo: una cessione imminente è assai probabile.

