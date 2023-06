Calciomercato Lazio | Luis Alberto, dalla Turchia sicuri: "C'è un nuovo interessamento..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Rinnovo o cessione? Il destino di Luis Alberto va ancora definito. Lo spagnolo è stato nel mirino dell'Al-Duhail, squadra qatariota che aveva offerto circa 15 milioni alla Lazio (bonus compresi) e otto all'anno al calciatore. Offerta che la società aveva ritenuto bassa, chiedendo almeno 20 milioni per cedere il Mago. Lo stesso spagnolo non sembrava poi convintissimo della destinazione. Si era tornati allora a parlare di rinnovo, ma per ora non ci sono state accelerate in tal senso. Nelle ultime ore, però, ci sarebbe stato un nuovo sondaggio per Luis Alberto, stavolta dall'Arabia Saudita. Secondo quanto riporta il giornalista turco, Ekrem Konur, sul proprio profilo Twitter, ci sarebbe stata una richiesta d'informazioni da parte dell'Al-Ahli. Il club di Jedda che sta chiudendo un acquisto top come Roberto Firmino e sta trattando anche Mahrez e Kessie, potrebbe muoversi anche per Luis Alberto. Per ora solo una richiesta d'informazioni all'entourage, ma servirebbe un'offerta super per far vacillare la Lazio e il Mago. Curiosità, nell'Al-Ahli gioca l'ex biancoceleste Bastos.