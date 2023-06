Calciomercato Lazio | Malen nel mirino: la cifra dalla Germania

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Solo tre giorni fa era emersa la notizia di un interessamento della Lazio per Donyell Malen, attaccante del Borussia Dortmund che nell'ultima stagione ha collezionato 9 reti e 7 assist in 26 presenze nella stagione appena conclusa. Il club giallonero sembra molto soddisfatto del calciatore e per questo l'interesse da parte della società capitolina starebbe scatenando qualche preoccupazione da parte di Terzic. Malen è ancora sotto contratto con il BVB fino al 2026: se i dirigenti del Dortmund dovessero decidere di vendere l'olandese, la cifra del trasferimento non dovrebbe essere inferiore a quella spesa dal club un anno fa per acquistarlo dal PSV Eindhoven, circa 30 milioni di euro.