Calciomercato Lazio | Quanti addii in estate: ecco i giocatori in scadenza

Non solo gli acquisti e le cessioni, la Lazio sta lavorando anche il rinnovo di alcuni contratti in scadenza. Le operazioni più note sono quelle di: Pedro (con il quale c'è da mesi una trattativa in corso) e Romero (destinato ormai allo svincolo). Ma non sono gli unici giocatori che il 30 giugno vedranno scadere il loro accordo con i biancocelesti. La lista, infatti, è più lunga e comprende altri 3 nomi, tra cui anche Luca Pellegrini, arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. Se da una parte la Lazio sta lavorando per garantirsi rinnovo e permanenza di alcuni profili, dall'altra molti li lascerà liberi di svincolarsi e trovare una nuova squadra.

I giocatori con il contratto in scadenza a giugno 2023

Durmisi - Nella Lazio dal 2018, sono passati 5 anni dal primo accordo. Dopo gli ultimi due prestiti al Leganes e al Tenerife, tornerà a Roma prima di svincolarsi il 30 giugno.

Romero - La Lazio ha cercato di rinnovare il suo contratto, ma, una volta trovato l'accordo, le richieste sulle commissioni del suo procuratore hanno fatto saltare tutto. A meno di sorprese lascerà Formello dal 1 luglio.

Radu - Dopo 15 anni Radu non rinnoverà più il suo contratto con la Lazio. La sua carriera è giunta al capolinea dopo il triplice fischio di Empoli-Lazio. Ha accompagnato i biancocelesti al secondo posto, prima di dire addio.

Pedro - C'è una trattativa in corso per il suo rinnovo. Sarri lo considera il suo asso nella manica, è il pupillo del tecnico, il suo uomo fidato. La volontà di entrambe le parti è quella di proseguire insieme, ma prima bisognerà risolvere alcune questioni.

Pellegrini - La Lazio e la Juventus a breve dovranno discutere del futuro di Pellegrini. La società biancoceleste avrebbe intenzione di trattenerlo, ma solo a determinate condizioni. (CLICCA QUI PER I DETTAGLI)