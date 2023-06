Calciomercato, Sporting Lisbona e gli ex Lazio: Pedro Neto piace, un altro non ha convinto

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Se ieri rimbalzava dal Portogallo la notizia che lo Sporting Lisbona ha espresso un notevole interesse per Pedro Neto, la stessa testata che ha pubblicato l'indiscrezione, A Bola, oggi parla di un altro ex Lazio che a quanto pare però non ha convinto Rúben Amorim. Jovane Cabral (contratto in scadenza nel 2025), ha infatti faticato ad adattarsi al modello di gioco del tecnico e dovrebbe essere in uscita dal club.