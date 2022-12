Calciomercato, un ex obiettivo della Lazio torna su piazza: di chi si tratta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

CALCIOMERCATO - Questa estate è stato al centro del mercato biancoceleste, facendo impazzire i tifosi che hanno sperato fino all’ultimo nel suo arrivo. Al diffondersi della voce sull’interesse della Lazio per il terzino brasiliano, l’intero ambiente è andato in tilt ma poi il tutto si concluse con un nulla di fatto. Il profilo in questione è quello di Marcelo, ex stella del Real Madrid che scelse di dirigersi in Grecia e iniziare una nuova avventura con la maglia dell'Olympiacos. L’esperienza però non è andata come si augurava, i suoi problemi fisici hanno condizionato fortemente le prestazioni deludendo così le aspettative della dirigenza che, come riporta Goal.com, vorrebbe liberarsi di lui addirittura prima della scadenza del contratto fissata a giugno 2023. Il trentaquattrenne è così alla ricerca di nuovi club, non vorrebbe lasciare l’Europa e preferirebbe tornare in Spagna ma è consapevole che sarà complicato. A rendere il tutto ancor più difficile è la clausola presente nell’accordo, questa prevede una penale che sarà a carico di chiunque abbia intenzione di acquistare il giocatore.