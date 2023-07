Calciomercato Lazio | Di Marzio: “Ricci pista concreta. E in attacco…”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorni caldissimi in casa Lazio. Tanti i profili presi in considerazione, ma ancora non è giunto l'assanto finale. A partire da Marcos Leonardo, proseguendo con l'indiscrezione dall'Argentina - Castellanos - e chiudendo con l'ultimo nome, quello di Ricci. Sull'interesse dei biancocelesti arrivano conferme ma il Torino chiede una cifra alta per il calcatore, che lascerà i granata solamente a fronte di una maxi-offerta. Il punto sul mercato è stato fatto da Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “Marcos Leonardo, la Lazio ha offerto 12 ma non basta, il Santos vuole di più. Ma è un nome su cui si sta lavorando. Oggi contatti per Ricci del Torino, che però può darlo via solo per una super offerta. Paredes assolutamente in lista, piace molto a Maurizio Sarri. Davanti aggiungiamo il nome di Castellanos, piace anche al Benfica. Si sta lavorando anche su Orsolini, ma c’è distanza sulla valutazione”.

Pubblicato il 3/07

TORNA ALLA HOMEPAGE