PAGELLE Lazio - Salernitana: maxi Felipe, Luis e Taty manca solo il gol

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

MANDAS 6 - Indeciso sul tiro di Bradaric, sulla respinta per sua fortuna il primo ad arrivare è Casale. Poco dopo sbaglia un rinvio, ma è fortunato a trovarsi sulla direzione della conclusione di Maggiore. Per il resto un paio di buone uscite in sicurezza.

PATRIC 6 - Sul gol della Salernitana è troppo morbido nella chiusura su Maggiore, libero di crossare per Tchaouna. Da questo momento inizia la sua partita in propensione offensiva, utile per la sovrapposizione a destra.

CASALE 6 - Guida il reparto in una serata abbastanza comoda. Sfiora la frittata nel secondo tempo in disimpegno sul pressing di Tchaouna, per il resto ordinaria amministrazione.

GILA 6 - Per la prima volta si posiziona da terzo centrale, con un terzino come quinto alla sua sinistra. Indeciso sul gol del 2-1 di Tchaouna, poi sullo stesso attaccante salva con il corpo qualche minuto dopo. Un po' meno esplosivo rispetto alle ultime uscite, non viene comunque mai impensierito.

Dall'84' ISAKSEN 7 - Entra come quinto di centrocampo e alla prima occasione utile è famelico nel calare il poker. Potenzialmente ha l'occasione per la doppietta con Costil fuori dai pali, non è preciso nella conclusione.

MARUSIC 6 - Parte volenteroso in fase offensiva, ma sull'inizio dell'azione che porta al 2-1 della Salernitana si fa superare troppo facilmente da Bradaric. In chiusura di primo tempo ha l'occasione per il poker, il suo tiro finisce alle stelle. Buona intesa con Patric e Felipe Anderson, da quella parte la Lazio entra con facilità.

Dal 58' HYSAJ 6 - Tiene la posizione in copertura, poi nell'ultimo segmento di partita si posiziona come terzo di sinistra al posto di Gila.

VECINO 6.5 - Veloce sul gol del 2-0 ad arrivare per primo sul pallone dopo il tocco di braccio di Gyomber. Fa girare abbastanza bene la palla, verticalizzando molto sui trequartisti. In area avversaria è un pericolo costante.

Dall'80' CATALDI sv - Entra con la partita già in freezer. Tiene agevolmente la posizione al fianco di Rovella.

KAMADA 6.5 - Tanta quantità e buon palleggio nel cuore del centrocampo. Buona intesa con Vecino, sui titoli di coda chiude da trequartista.

LAZZARI 6.5 - Adattato in un ruolo non suo, ci mette tanto impegno. Un po' di confusione nell'ultima giocata, comunque rappresenta sempre un'alternativa di gioco. Promosso anche a sinistra.

F. ANDERSON 8 - Riportato nella sua posizione, sblocca subito la partita con una serpentina degna del primo Felipe visto a Roma. Glaciale davanti a Costil per il gol della doppietta personale. Nella ripresa fallisce il tris da posizione favorevole, ma quando parte dà l'idea di essere inarrestabile per i difensori della Salernitana. Chiude da centravanti, come ai tempi di Sarri

LUIS ALBERTO 6.5 - Nel primo tempo non aggredisce il pallone del possibile 3-1, il fuorigioco di Castellanos dissolve un po' di amaro (anche se ci sarebbe stato il controllo Var). Prelibato l'assist per il 3-1 di Felipe Anderson, ancora poco cattivo al 60' su assist morbido del brasiliano. La qualità abbonda, la sensazione è che stasera poteva tranquillamente uscirci almeno un gol.

Dall'80' ROVELLA 6.5 - Prende il voto per il recupero alto che porta al gol del 4-1 di Isaksen e per un altro in fase difensiva su Tchaouna.

CASTELLANOS 6 - In apertura prima di testa non trova lo specchio della porta, poi con lo scavetto è Costil a chiudergli la porta. Sempre bello da vedere, qualitativo nello stretto, però alla fine non timbra il cartellino. E al centravanti è richiesto soprattutto quello.

Dall'80' PEDRO sv - Una quarto d'ora scarso a discorso già deciso. C'è poco da aggiungere alla partita.

All.: TUDOR 7 - L'avversario è parecchio morbido, comunque i meccanismi offensivi della sua Lazio funzionano. Soprattutto Felipe Anderson riportato nella sua posizione diventa un fattore decisivo.