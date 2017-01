ESCLUSIVA - Gonzalez, la valigia è pronta: sul Tata c'è l'Olympiakos

Fonte: Laura Castellani - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

La valigia è pronta, non è una novità. Alvaro Gonzalez non rientra nei piani di Inzaghi, ha partecipato a qualche seduta di allenamento con la prima squadra solo nel mese di ottobre. Poco più di una comparsata, il mister della Lazio doveva fare i conti con le tante defezioni per proseguire i lavori a Formello, dato che metà squadra si trovava in giro per il mondo al seguito della propria Nazionale. Il futuro del Tata è sempre più lontano dalla Capitale, è stufo di rimanere fuori dal campo. Anche perché, trovare una squadra in cui essere preso stabilmente in considerazione gli permetterebbe di mettersi in mostra, guadagnandosi con continuità la casacca della propria Nazionale. Dopo i prestiti a Torino e in Messico, all'Atlas, il suo entourage si è rimesso all'opera per cercargli una sistemazione. Il centrocampista vuole restare in Europa, almeno per i prossimi due anni: prima di tornare in patria, concludendo poi lì la propria carriera. Le richieste e gli interessamenti provengono da diversi club, l'uruguaiano li sta vagliando con attenzione per decidere quale sarà la destinazione migliore. Per il momento, la pista più concreta e allettante conduce in Grecia. Infatti, secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, su Gonzalez è forte l'interesse dell'Olympiakos. La trattativa potrebbe decollare, quanto prima le parti sperano di incontrarsi intorno a un tavolo per discuterne. Insomma, la prossima tappa del Tata potrebbe essere il Pireo, a pochi chilometri dalla Capitale ellenica. Da sciogliere, però, resta il nodo che riguarda l'atteggiamento che adotterà la Lazio: infatti, le cifre richieste da Lotito appaiono troppo elevate, agli occhi delle pretendenti, specialmente per un giocatore che non vede il campo da due anni, cui contratto scadrà il prossimo giugno. Le pretese del club romano, insomma, potrebbero scoraggiare le società interessate all'uruguaiano. Certo è che Gonzalez voglia cambiare aria: il centrocampista spera che la sua permanenza nella Città Eterna possa finalmente volgere al termine.

