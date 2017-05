ESCLUSIVA - Non solo Wallace: Mendes propone Vela alla Lazio. E il Lione gioca d'anticipo...

Balde Diao Keita resta nel mirino di due big nostrane, Juventus e Milan. Se i rossoneri devono però affrontare la diffidenza dell'esterno senegalese, i bianconeri possono dirsi certi di aver fatto tutto il possibile per ingraziarsi il calciatore. E di esserci riusciti. La fine della telenovela non sembra dietro l'angolo. L'incontro di ieri fra Tare e Keita ne è la dimostrazione. In un paesaggio dai contorni frastagliati e poco decisi, come per la situazione Biglia, la Lazio sta studiando delle alternative. Calciatori visionati, attenzionati, sondati ma non solo. Anche proposti. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione fra gli eventuali sostituti di Keita c'è anche Carlos Vela. Messicano classe 1989 della Real Sociedad, è in uscita dal club spagnolo. Seguito dalla Gestifute, è stato proposto a più riprese dal suo procuratore, Mendes. La prima volta in quel di Montecarlo, la seconda negli ultimi giorni, quando si è tornato a parlare del futuro di Wallace. Contratto in scadenza nel 2018, Mendes ha assicurato che serviranno meno di 18 milioni per farlo partire. La pista è calda, ma la Lazio deve anche bruciare diverse concorrenti. La più agguerrita resta l'Olympique Lione desideroso di acquistarlo insieme al Chicharito Hernandez, suo connazionale. Più dietro diversi club della MLS, attratti anche dalle potenzialità nell'ambito marketing che si porterebbe dietro un'ala messicana.