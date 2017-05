Lazio, faccia a faccia Tare - Keita a Formello: nuovi contatti tra le parti, ma senza Calenda...

Altra giornata intensa sul piano rinnovi in casa Lazio. Protagonista di oggi è ancora Keita. In mattinata l'indiscrezione di un incontro tra l'entourage del giocatore con l'Atletico Madrid, poi la pronta smentita. Ma non è finita qui. La Lazio non molla, alle voci di mercato volta le spalle e non molla la presa col senegalese. L'ultim'ora è di un incontro avvenuto questo pomeriggio nelle segrete stanze di Formello tra il ds Tare e lo stesso Keita. A fine allenamento, l'ex Barça, si è recato negli uffici del club. Un faccia a faccia senza agente o intermediari. Ogni contatto può risultare decisivo, nel bene e nel male. Una cosa è certa, la Lazio non ha ancora lasciato la mano a Keita.