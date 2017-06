FOCUS - Tra relax e nazionali: ecco cosa fanno i calciatori della Lazio in vacanza

E’ trascorsa la prima settimana dopo la fine del campionato e gli appassionati contano già i giorni al via della nuova stagione. Tempo di vacanze, ma non solo perché sono tanti i giocatori ancora in giro per rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali. In casa biancoceleste sono tanti quelli che saranno impegnati nei prossimi dieci giorni prima di sfilarsi gli scarpini e indossare costume e infradito e godersi un po’ di meritato riposo. Ciro Immobile, dopo aver trascorso qualche giorno in famiglia (compreso un simpatico siparietto social con la nonna), ha risposto alla convocazione del ct Ventura ed è in ritiro a Coverciano in vista delle sfide con Uruguay e Liechtenstein. Gare che salterà, invece, Marco Parolo alle prese con un infortunio al ginocchio destro che gli ha fatto anticipare le vacanze. In attesa di conoscere la sua scelta per il futuro, rinnovare o accettare la proposta del Milan, Lucas Biglia è in Australia dove disputerà con la sua Argentina due amichevoli con Brasile e Singapore. Vacanze che scatteranno venerdì per Wesley Hoedt e Stefan de Vrij. I due giganti olandesi guideranno il reparto arretrato degli orange nei match con Costa D’Avorio e Lussemburgo, quest’ultimo valido per le qualificazioni al Mondiale del 2018. Ultime fatiche anche per Thomas Strakosha che, dopo qualche giorno nella Capitale insieme al fratello, ha risposto alla chiamata dell’Albania ed è pronto ad affrontare Lussemburgo e Israele. Sta trascorrendo qualche giorno dalla famiglia a Lisbona, invece, Bastos. Il centrale nelle prossime ore si aggregherà ai compagni dell’Angola per la sfida di sabato contro il Burkina Faso valido per le qualificazioni alla Coppa D'Africa 2019. Qualche giorno a Roma e poi in Bosnia per Senad Lulic che con la sua nazionale venerdì sfiderà la Grecia prima di staccare la spina e ricaricare le energie in vista della prossima stagione. SI sta godendo il litorale romano Alessandro Murgia che, dopo i tre giorni di raduno con l’Under 21 di mister Di Biagio, è tornato a godersi qualche giorno di relax. In attesa delle ferie vere e proprie il centrocampista si è regalato qualche serata in compagnia degli amici, della fidanzata Eleonora e della sorella Nicole che ha raggiunto la Capitale con il marito Andrea Bertolacci, giocatore del Milan.

LAZIALI IN VACANZA – Keita Balde Diao non ha potuto, invece, rispondere alla chiamata del ct Cissè per gli impegni con il suo Senegal. Un problema al ginocchio lo ha fermato e così l’attaccante è tornato nella sua Barcellona per concedersi qualche giorno di svago. Insieme a lui negli scatti social ci sono anche Patric e Tounkara che come l’attaccante hanno preferito l’aria di casa per recuperare. Vacanze all’insegna del divertimento per Luca Crecco che è volato a Mykonos in compagnia e si divide tra le spiagge e i locali dell’isola ellenica. Paesaggi tropicali per Filip Djordjevic che si gode un po’ di mare con la moglie Jovana e le figlie in attesa di conoscere il proprio futuro che sembra lontano dalle sponde del Tevere. Vacanze lunghe per Sergej Milinkovic Savic che è definitivamente esploso in questa magica annata e cercherà di rigenerarsi nella sua Belgrado prima di ricominciare da protagonista. Lavoro e relax per Felipe Anderson che a San Paolo si sta godendo le bellezze del suo Brasile, ma continua ad allenarsi insieme a un preparatore per farsi trovare pronto con l’avvio del prossimo campionato. Si gode il clima della sua Siviglia e la compagnia di moglie e figlia Luis Alberto. Lo spagnolo si candida a essere uno delle rivelazioni della prossima stagione dopo un buon finale di campionato che ha convinto tifosi e staff tecnico. Vacanze romane, almeno per il momento, per Cristiano Lombardi e per il tecnico Simone Inzaghi. Dopo il rinnovo del contratto si comincia a preparare la Lazio che verrà, provando a confermarsi ad altissimi livelli e sognando, perché no, di migliorarsi e sorprendere ancora.